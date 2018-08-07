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07.08.18 / 18:50 Новости / Петербург и Ленобласть

В «Метрострое» назвали ремонт траволаторов на «Беговой» профилактическим мероприятием

Закрывать из-за этого станцию не будут

Фото АБН

В компании «Метрострой» назвали ремонт траволаторов на станции метро «Беговая» в Петербурге «профилактическим мероприятием». АБН получил комментарий во вторник.

Реконструкцию траволаторов проводят для того, чтобы устранить ряд замечаний, отметили в компании. Замечания возникли уже во время эксплуатации станции, ЗАО СМУ-9 «Метрострой» ведет реконструкцию по гарантии. Станцию закрывать из-за этого не будут, работы будут вести поэтапно, заверили в «Метрострое».

Напомним, о том, что траволаторы на «Беговой» закрыли, сообщили очевидцы в группе «Лахта Онлайн» «ВКонтакте». «Не успели открыть метро «Беговая», как уже закрыли траволаторы на реконструкцию на месяц», — написали пользователи. На щитах, фото которых появились в интернете, говорится, что траволаторы будут ремонтировать до 7 сентября. Напомним, «Беговую» в Петербурге открыли в конце мая этого года.

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