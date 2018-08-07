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07.08.18 / 21:03 Новости / Россия и мир / Экономика

Верховный суд отказал «Победе» в иске о букетах и портпледах

Компания настаивает, что приказ Минтранса имеет внутренние противоречия

Коллаж АБН

Верховный суд РФ отказал авиакомпании «Победа» в иске о признании незаконным провоза личных вещей сверх нормы ручной клади. Решение было озвучено во вторник.

Как передает РИА Новости, авиакомпания пообещала обжаловать решение. В случае, если решение вступит в законную силу после обжалования, «Победа» обещает пересмотреть правила и повысить стоимость билетов.

Напомним, в октябре 2017 года министерство транспорта утвердило минимальный вес бесплатной ручной клади в размере 5 кг. Сверх этой нормы на борт разрешили проносить букеты цветов, портпледы с костюмами, дамские сумочки, верхнюю одежду, а также рюкзаки и портфели.

Авиакомпания «Победа» подала иск против этих правил в апреле 2018 года. Ответчиками по делу выступают Минтранс и Минюст. «Победа» утверждает, что пункты приказа противоречат друг другу, в частности, в аспекте о безопасном размещении вещей в салоне. Кроме того, приказ противоречит нормам Воздушного кодекса РФ. Изначально компания направила в Минтранс письмо о внутреннем несоответствии правил.

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