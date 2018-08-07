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07.08.18 / 18:06 Новости / Россия и мир

«Почта России» разрешила получать посылки без извещений и паспорта

Но после прохождения электронной регистрации

почта россии

Фото: sostav.ru

«Почта России» разрешила россиянам получать посылки и заказные письма без извещений и паспорта. Об этом в компании сообщили во вторник.

Для этого нужно заполнить регистрационную форму на сайте https://www.pochta.ru/support/office-services/sms-registration или в почтовом отделении. В ней указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. Для подтверждения личности клиенту будет необходимо предъявить оператору паспорт.

После этого при получении посылки клиенту «Почты России» нужно будет только назвать оператору свои имя, фамилию и отчество или трекинг-номер отправления. Клиент называет свой номер телефона, на который оператор отправляет код подтверждения. Код необходимо назвать оператору почтового отделения для получения письма или посылки.

Отметим, услуга электронной подписи работает по всей стране. В составе «Почты России» — 42 тыс. отделений. Ежегодно «Почта» обрабатывает порядка 365 млн посылок.

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