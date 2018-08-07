СМИ: Полтавченко будет баллотироваться на новый срок Он уже обсуждал свое участие в выборах с федеральным правительством

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко принял решение баллотироваться на третий срок в 2019 году. Об этом во вторник сообщает РБК со ссылкой на источники, близкими к руководству города.

Сообщается, что губернатор уже обсуждал свое участие в выборах с федеральным правительством, а в администрации города уже прошли совещания на эту тему. Обсуждается подготовка команды Полтавченко к выборам.

Напомним, Георгий Полтавченко был назначен главой Петербурга в 2011 году. В 2014 году состоялись досрочные выборы губернатора города, на которых он получил 79,3% голосов и сохранил за собой должность. Его срок на этом посту истекает в сентябре следующего года.