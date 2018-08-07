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07.08.18 / 19:33 Новости / Петербург и Ленобласть

В «Приюте комедианта» проведут первый детский театральный сезон

Набор в группы обучения проведут 15 и 26 августа

Петербургский театр «Приют комедианта» запустит первый детский сезон. Об этом в театре сообщили во вторник.

В рамках нового проекта для детей будут проводиться занятия театра-студии «Горошины». Воспитанники будут раз в месяц выступать в «Приюте комедианта». Также театр будет проводить для них встречи с представителями театральных специальностей каждое воскресенье. Набор в группы проведут 15 и 26 августа.

Отметим, «Приют комедианта» расположен в Петербурге на улице Садовая. В театре ставят пьесы как классиков, так и современных авторов. Театр был основан в 1987 году актером и режиссером Юрием Томошевским. В театре играют такие актеры, как Иван Краско, Владимир Татосов, Павел Чинарев, Даниэла Стоянович, Инга Оболдина.

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