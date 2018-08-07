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07.08.18 / 19:12 Новости / Петербург и Ленобласть

На ремонт фасадов в центре Петербурге до конца года выделят 677,5 млн рублей

В ремонте нуждаются фасады в 51 доме

Фасады домов в Центральном районе Петербурга отремонтируют в 2018 году за 677,5 млн рублей. Об этом во вторник сообщили в районной администрации.

В ремонте нуждаются фасады в 51 доме. В работу уже передали 49 объектов. По трем адресам из них уже выполнен ремонт, а по 25 адресам степень готовности составляет больше 50%.

Напомним, в июле прокуратура Василеостровского района вынесла представление из-за разрушения фасадов домов. В нарушениях обвинили управляющую компанию «Мир». Ведомство установило, что фасады домов на 6,8 и 9 линиях В.О. находятся в неудовлетворительном состоянии. При этом один из домов является объектом культурного наследия.

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