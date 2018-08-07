Производители сообщили о скором росте цен на колбасы и полуфабрикаты На 5-12%

Производители сообщили о росте цен на колбасы и полуфабрикаты. Об этом стало известно во вторник со слов представителей мясопереработчиков «Дымов», «Останкино» и «Продо».

Они отметили резкий рост стоимости сырья, передают «Ведомости». Производители заявили, что свинина летом традиционно дорожает. При этом в текущем году увеличение ее стоимости неконтролируемая и заметнее обычного.

Свиная лопатка выросла в цене на 53% с начала года. Тогда как в прошлом году за этот же период ее рост составил 17%. Также в 2018 году сильнее подорожали свиные полутуши – на 23%, свиной окорок без кости – на 30%.

Кроме этого, растет стоимость курятины и индюшатины. Они выросли в цене с 15 мая по 3 августа на 25% и 40% соответственно. Говядина с декабря прошлого года подорожала на 15%.

По мнению производителей, причина подорожания – увеличение стоимости кормов. Также причинами могли стать теплое лето и запрет на ввоз мяса из Бразилии.

Из-за роста цены на сырье, конечный продукт может подорожать на 5-12%. Другой источник издания заявил, что стоимость вырастет на 10%.

Добавим, ранее эксперты сообщили о росте цен на пшеницу. Она дорожает на биржевых торгах. В частности выросла стоимость фьючерсов за ноябрь-декабрь. По данным Международного зернового совета на конец июля, цена пшеницы составит 2,059 млрд т.