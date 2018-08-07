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07.08.18 / 18:46 Новости / Петербург и Ленобласть

Начальницу службы безопасности Русского музея просят осудить на семь лет

А гендиректора компании «Фрейм» Николая Дурасова на девять лет

Фото: Русский музей

Прокуратура просит осудить главу службы безопасности Русского музея Ирину Кузнецову на семь лет лишения свободы. С таким заявлением выступила прокурор в Смольнинском районном суде Петербурга во вторник.

Также прокуратура попросила осудить гендиректора компании «Фрейм» Николая Дурасова на девять лет колонии, передает ТАСС. Оба фигуранта дела о хищении бюджетных средств вину не признают.

Напомним, Кузнецову арестовали весной 2016 года по обвинению в мошенничестве на сумму 4 млн рублей при выполнении госконтракта с компанией «Фрейм». Компания должна была поставить охранное оборудование в Русский музей. Летом 2017 года Кузнецову выпустили под подписку о невыезде. Директор музея Владимир Гусев сообщал, что не будет увольнять ее до завершения расследования.

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