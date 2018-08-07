Суд Петербурга оставил в силе приговор бизнесмену Сабадашу В прошлом году его приговорили к восьми годам колонии

Суд Петербурга отклонил жалобу бывших топ-менеджеров банка «Таврический» и предпринимателя и экс-сенатора Александра Сабадаша и оставил в силе вынесенный ранее приговор. Об этом во вторник сообщает объединенная пресс-служба судов.

Жалобу с просьбой вернуть материалы дела в прокуратуру подавали сам Сабадаш, Дмитрий Гаркуша и Сергей Сомов. Все трое выступают фигурантами дела о мошенничестве.

Напомним, Сабадаша, Гаркушу и Сомова обвиняют в сговоре с целью хищения денег из банка. По версии суда, на счета принадлежавшего Сабадашу ликероводочного завода «Ливиз» мошенники перевели 189 млн рублей из банка «Таврический». Затем средства отправили на зарубежные банковские счета. В 2017 году Сабадаша приговорили к восьми с половиной годам колонии, а сотрудникам банка «Таврического» дали по семь лет лишения свободы. Также фигурантам нужно выплатить банку 189 млн рублей.