Алишер Усманов продал долю в ФК «Арсенал» За $713 млн

Российский предприниматель Алишер Усманов продал долю в ФК «Арсенал». Об этом стало известно во вторник.

Усманов продал 30% акций футбольного клуба, передает Financial Times. Покупатель – американский бизнесмен Стэе Кронке. Стоимость ценных бумаг составила около $713 млн.

Отметим, в течение нескольких лет Усманов и Кронке боролись за получение контроля над «Арсеналом». В июле текущего года источники Financial Times сообщили о признании Усмановым своего поражения. Ранее Кронке принадлежало 67% акций клуба. Их стоимость оценивали в $1,3 млрд.