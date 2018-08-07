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07.08.18 / 15:47 Новости / Россия и мир / Экономика

Правительство утвердило «дорожную карту» по достройке объектов Urban Group

Все объекты достроят до конца 2022 года

фото: mosnovostroy.ru

Правительство утвердило «дорожную карту» по достройке объектов Urban Group. Соответствующий документ опубликован на сайте Фонда защиты дольщиков во вторник.

Карта предусматривает достройку всех объектов строительной компании. Среди них жилые комплексы «Лесобережный» и «Лайково».

Фонд отметил, что в августе подпишет соглашение о финансировании с правительством Подмосковья. Власти направят в Фонд 3 млрд рублей на завершение строительства объектов. Средства рассчитаны до конца текущего года.

Все объекты планируется достроить до конца 2022 года. Дефицит финансирования покроют за счет регионального бюджета Московской области и федерального бюджета России. Также Подмосковье выделит деньги на достройку детских садов, школ и других объектов инфраструктуры.

Напомним, Urban Group являлся одним из крупнейших застройщиков Московской области. В июле суд признал пять подконтрольных застройщику организаций банкротами. Минстрой заявил, что объекты достоят за счет Фонда защиты прав дольщиков. Сумма обязательств Urban Group составляет 80 млрд рублей.

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