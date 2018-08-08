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08.08.18 / 11:39 Новости / Россия и мир / Экономика

Акции АФК «Система» падают с момента открытия торгов

На 3,46%

Фото: АБН

Акции АФК «Система» падают с момента открытия торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в среду.

На открытии акции подешевели на 4,5%. Цена за одну бумагу составила 8,565 рублей.

По фиксингу на 11:10 часов, стоимость ценной бумаги компании снизилась на 3,46%. Она составила 8.655 рублей.

Отметим, накануне сенатор США Илеана Рос-Лейтинен сообщила о намерении Госдепа ввести новые санкции. В частности, они будут направлены на основного акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Причина – информация об инвестициях компании в строительство в Крыму. В «Системе» опровергли участие в строительстве.

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