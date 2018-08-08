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08.08.18 / 10:09 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа открылась в красной зоне

Индекс Мосбиржи - 2306,77; РТС - 1144,36

Фото АБН

Московская биржа в среду открылась в красной зоне. Индекс Мосбиржи упал на 0,23% и составил 2306,77 пунктов. Индекс РТС снизился на 0,24% до 1144,36 пунктов.

Ведущий аналитик ИФ «Олма» Антон Старцев отметил, что актуальным сценарием в краткосрочной перспективе остается консолидация вблизи уровня 1150 по индексу РТС. Снижение волатильности по западным фондовым индексам и некоторое повышение цен на нефть формируют сравнительно благоприятный внешний фон, считает аналитик. При этом, сдерживающим фактором для инвесторов в российские бумаги остаются риски, связанные с возможностью расширения санкций в отношении России со стороны США.

На валютном рынке вероятно продолжение консолидации немногим ниже отметки 63,5 по паре доллар-рубль. В частности, это актуально для начала торгов.

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