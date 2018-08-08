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08.08.18 / 17:12 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Ради новой больницы в Сестрорецке собираются изменить ПЗЗ

Разрешить на участке застройку высотой 25-28 м

Ради нового корпуса больницы в Сестрорецке — №40 Курортного района – власти Петербурга могут изменить правила землепользования и застройки. Вопрос об этом в среду обсудили на заседании комиссии Смольного.

Предельный параметр высотности застройки могут изменить с 21-24 м до 25-28 м. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко получит обращение с рекомендацией комиссии согласиться с такими изменениями в ПЗЗ.

Комитет по инвестициям Петербурга попросил обсудить этот вопрос, так как меньшая высота не позволяет разместить в здании часть оборудования. Кроме того, высота 21-24 м затрудняет связь нового корпуса с операционными и корпусом детской реабилитации, отметили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

Напомним, новый лечебно-реабилитационный корпус больницы строят на основании государственно-частного партнерства. Соглашение о строительстве подписано в 2015 году. Инвестором является ООО «Невская медицинская инфраструктура». В настоящее время идет проектирование объекта.

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