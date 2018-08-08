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08.08.18 / 10:41 Новости / Петербург и Ленобласть

На Большом Обуховском мосту до октября ограничат движение до двух полос

Но только по внешнему кольцу КАД

Фото АБН

На Большом Обуховском мосту в Петербурге до октября ограничат движение до двух полос по одному из колец кольцевой автодороги (КАД). Об этом в среду сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения введут для внешнего кольца с 11 августа по 5 октября. С 11 августа по 4 сентября перекроют первую, вторую полосы и полосу безопасности, с 5 сентября по 1 октября – третью и четвертую. По свободным полосам движение автомобилей будет разрешено только со скоростью до 50 км/ч.

В это время на мосту будут менять деформационный шов. Работы будут идти круглосуточно, в три смены.

Ранее в ФКУ «Упрдор Севрео-Запад» сообщали, что на участке КАД между развязками с проспектом Культуры и Колтушским шоссе перекроют три полосы движения. Ограничения вводят с 7 по 22 августа для второй, третьей и четвертой полос движения. На дороге будут устранять колейность.

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