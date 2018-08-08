Disney представит собственный онлайн-кинотеатр в 2019 году Первой премьерой в онлайн-кинотеатре станет фильм «Капитан Марвел»

Disney представит собственный стриминговый сервис в марте 2019 года. Об этом в среду сообщает The New York Times.

Первой премьерой в онлайн-кинотеатре станет фильм «Капитан Марвел». Сообщается, что в новом сервисе будет доступна фильмография компании, более 5 тыс. эпизодов студийных сериалов и фильмы по вселенным Star Wars и Marvel. Ранее у компании было соглашение с онлайн-кинотеатром Netflix, которое истекает в конце 2019 года.

Отметим, анимационная студия Disney в настоящее время является одной из крупнейших голливудских студий. Компании принадлежит 11 парков развлечений и два аквапарка, а также нескольких сетей телерадиовещания. Президентом и главным управляющим компании является Роберт Айгер. Рыночная капитализация Disney на январь 2018 года составила $210 млрд.