В Кронштадте с 15 августа закрывают на ремонт мост через канал дока Петра Великого Через канал должны проложить понтонный мост для пешеходов

В Кронштадте с 15 августа на капитальный ремонт закрывают Доковый мост – мост через канал дока Петра Великого. Об этом в администрации Кронштадтского района сообщили в среду.

Капремонт планируют завершить за девять месяцев. За это время подрядчику ремонта моста нужно будет разобрать металлический мост, очистить его от ржавчины, покрыть антикоррозийным раствором, а также отреставрировать гранит облицовки, заменить гранитные плиты и укрепить устои моста.

Во время ремонта восстановят поворотный механизм моста. Он позволял заводить в Петровский док корабли.

С августа по май 2019 года из-за капремонта Докового моста через канал проложат понтонный мост. Таким образом пешеходное движение по Макаровской улице будет сохранено. Автомобильное движение и маршруты общественного транспорта изменят.

Мост построили в 1854-1856 годах. Материал, из которого изготовлены конструкции моста – корабельная сталь. Особенность моста – клепочное соединение металлоконструкций. Длина моста 36 м, ширина – 8 м.