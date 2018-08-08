Офисное помещение в доме Эссен-Стенбок-Фермора в Петербурге продали за 5,6 млн рублей Площадь 50,2 кв. м

Офисное помещение в доме Эссен-Стенбок-Фермора на Моховой улице в Петербурге продали за 5,6 млн рублей. Об этом в среду рассказали в Фонде имущества.

Помещение в 50,2 кв. м сдано в аренду до 2024 года. Стоимость 1 кв. м помещения со сводчатыми потолками высотой 3,8 м составила 111,5 тыс. рублей. Площади расположены на первом этаже здания в 350 м от Литейного проспекта и набережной реки Фонтанки. За лот боролись 10 участников, цена в ходе торгов увеличилась почти в два раза.

В фонде заверили, что общий бюджетный эффект этих торгов составит 6,5 млн. рублей. Также в аренду сроком на 10 сдан участок земли в Усть-Славянке площадью 1 тыс. кв. м. На нем разместят склады.

На следующих торгах фонд выставит права на помещения в аренду для торговли, здания с земельными участками и комплексы жилых помещений в собственность. Среди лотов — квартира общей площадью 355,6 кв. м с видом на набережную реки Фонтанки, расположенная в доме, входящем в комплекс служебных построек Калинкинского морского госпиталя на Старо-Петергофском проспекте.