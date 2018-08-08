Налоговый маневр, «Победа» и перспективы российской экономики. Итоги среды

Представители нефтяной отрасли намерены попросить у правительства дополнительные 3 трлн рублей в рамках налогового маневра. Они планируют обсудить с властями детали маневра после августа.
«Победа» решила брать 25 евро за регистрацию в зарубежных аэропортах. Авиакомпания пошла на такие меры из-за роста цен на авиатопливо.
В ФАС сообщили о влиянии повышения НДС на цены на бензин. При этом замглавы ведомства Анатолий Галамолзин заверил, что дестабилизации ситуации не будет.
Около трети жителей РФ ожидают ухудшения экономической ситуации в стране в ближайший год. При этом столько же людей уверены и в обратном.
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