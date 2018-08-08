Все новости

08.08.18 / 18:23 Новости / Петербург и Ленобласть

На развязке КАД с Таллинским шоссе перекроют по две полосы движения

Будут устранять колейность

В Петербурге на развязке внешнего и внутреннего кольца КАД с Таллинским шоссе перекроют по две полосы движения. Об этом в среду сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На КАД будут устранять колейность. С 9 по 18 августа будут поочередно перекрыты для движения автомобильного транспорта первая, вторая и третья полосы движения на внутреннем кольце КАД (сначала вторая и третья, потом первая и вторая). С 10 по 19 августа будут поочередно перекрыты для движения автомобильного транспорта первая, вторая и третья полосы движения на внешнем кольце КАД (в том же порядке). Работы будут вести одновременно на обоих кольцах КАД.

Отметим, на этом участке у КАД по три полосы в каждую сторону. По оставшейся свободной полосе введут ограничение по скорости в 50 км/ч.

Ранее стало известно, что на Большом Обуховском (Вантовом) мосту в Петербурге до октября ограничат движение до двух полос по одному из колец КАД. Ограничения для внешнего кольца введут с 11 августа по 5 октября. С 11 августа по 4 сентября перекроют первую, вторую полосы и полосу безопасности, с 5 сентября по 1 октября – третью и четвертую. По свободным полосам движение автомобилей будет разрешено только со скоростью до 50 км/ч. В это время на мосту будут менять деформационный шов.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,165 seconds.