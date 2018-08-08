На развязке КАД с Таллинским шоссе перекроют по две полосы движения Будут устранять колейность

В Петербурге на развязке внешнего и внутреннего кольца КАД с Таллинским шоссе перекроют по две полосы движения. Об этом в среду сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На КАД будут устранять колейность. С 9 по 18 августа будут поочередно перекрыты для движения автомобильного транспорта первая, вторая и третья полосы движения на внутреннем кольце КАД (сначала вторая и третья, потом первая и вторая). С 10 по 19 августа будут поочередно перекрыты для движения автомобильного транспорта первая, вторая и третья полосы движения на внешнем кольце КАД (в том же порядке). Работы будут вести одновременно на обоих кольцах КАД.

Отметим, на этом участке у КАД по три полосы в каждую сторону. По оставшейся свободной полосе введут ограничение по скорости в 50 км/ч.

Ранее стало известно, что на Большом Обуховском (Вантовом) мосту в Петербурге до октября ограничат движение до двух полос по одному из колец КАД. Ограничения для внешнего кольца введут с 11 августа по 5 октября. С 11 августа по 4 сентября перекроют первую, вторую полосы и полосу безопасности, с 5 сентября по 1 октября – третью и четвертую. По свободным полосам движение автомобилей будет разрешено только со скоростью до 50 км/ч. В это время на мосту будут менять деформационный шов.