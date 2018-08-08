Смольный обратился к Ленобласти с просьбой найти землю под метро в Янино Ранее зарезервировали участок земли под метро в Кудрово

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Смольного обратился к администрации Ленинградской области с просьбой найти участок земли под строительство метро для станции «Янино». Об этом накануне сообщили в правительстве Ленобласти.

Как пишет «Стройпульс», КРТИ попросил зарезервировать 25 га под метро на территории Заневского городского поселения. Как отметил зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин, в регионе ждут пожелания НИПИИ «Ленметрогипротранса» по размещению объектов, после чего будут внесены поправки в генплан поселения.

Станцию «Янино» планируют построить с двумя вестибюлями. Она станет конечной на Адмиралтейско-Охтинской линии, состоящей из 13 станций. На этой же ветке будут находиться станции «Площадь Репина», «Театрнальная-2», «Адмиралтейская-2», «Чернышевская-2», «Проспект Энергетиков», «Индустриальный проспект». Строительство этой линии метро планируют завершить к 2048 году.

Напомним, с 2013 года между Петербургом и Ленинградской областью действует соглашение о развитии метрополитена. По этому соглашению Ленобласть резервирует земельные участки для станций петербургской подземки. Ранее стало известно, что уже зарезервирован участок для строительства метро «Кудрово». Строительство планируют завершить к 2025 году.