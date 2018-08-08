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08.08.18 / 19:09 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась в красной зоне

Индекс МосБиржи – 2293,01, индекс РТС – 1113,78

Московская биржа

Коллаж АБН

Московская биржа закрылась в среду на понижении. Индекс Мосбиржи потерял 0,83% и остановился на отметке 2293,01 пункта, а индекс РТС снизился на 2,91% до 1113,78 пунктов.

Как сообщает Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента Альпари, лидерами падения оказались акции компаний «Энел Россия» (-4,6%) и «Газпром нефть» (-4,3%). Однако есть те, кто устоял, например, рост показали акции «Русснефти» (+4,5%) и «МегаФона» (+1,3%). Падение индексов связано, в частности, с обнародованием содержания законопроекта о антироссийских санкциях, который недавно был внесен на рассмотрение в Конгресс США.

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