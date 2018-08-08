Московская биржа закрылась в красной зоне Индекс МосБиржи – 2293,01, индекс РТС – 1113,78

Московская биржа закрылась в среду на понижении. Индекс Мосбиржи потерял 0,83% и остановился на отметке 2293,01 пункта, а индекс РТС снизился на 2,91% до 1113,78 пунктов.

Как сообщает Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента Альпари, лидерами падения оказались акции компаний «Энел Россия» (-4,6%) и «Газпром нефть» (-4,3%). Однако есть те, кто устоял, например, рост показали акции «Русснефти» (+4,5%) и «МегаФона» (+1,3%). Падение индексов связано, в частности, с обнародованием содержания законопроекта о антироссийских санкциях, который недавно был внесен на рассмотрение в Конгресс США.