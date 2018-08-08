Россельхознадзор разрешил компаниям Беларуси поставку шампиньонов и молочной сыворотки Не всем

Россельхознадзор разрешил нескольких компаниям Республики Беларусь поставку шампиньонов и молочной сыворотки. Об этом ведомство сообщило в среду.

Российское ведомство проинспектировало девять белорусских предприятий, которые обозначены как поставщики шампиньонов в Россию. Из них шесть не соответствовали требованиям. Запрет на поставку грибов сняли с трех предприятий. Среди них СООО «Бонше», «СОВ Агро-продукт» и ООО «Грибоедофф».

Также Россельхознадзор заявил, что готов снять ограничения на поставку деминерализованной молочной сыворотки с двух предприятий. Это ОАО «Савушкин продукт» и одноименный филиал организации. Ведомство направило соответствующие документы для согласования в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Напомним, Россельхознадзор запретил поставку белорусских шампиньонов в июле. Причина – среди поставляемых упаковок грибов сотрудники ведомства обнаружили упаковки с маркировкой о производстве шампиньонов в Польше. При этом у продукции был официальный белорусский сертификат. Россия попросила Беларусь провести расследование по данному факту.