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08.08.18 / 17:09 Новости / Россия и мир / Экономика

Россельхознадзор разрешил компаниям Беларуси поставку шампиньонов и молочной сыворотки

Не всем

Россельхознадзор разрешил нескольких компаниям Республики Беларусь поставку шампиньонов и молочной сыворотки. Об этом ведомство сообщило в среду.

Российское ведомство проинспектировало девять белорусских предприятий, которые обозначены как поставщики шампиньонов в Россию. Из них шесть не соответствовали требованиям. Запрет на поставку грибов сняли с трех предприятий. Среди них СООО «Бонше», «СОВ Агро-продукт» и ООО «Грибоедофф».

Также Россельхознадзор заявил, что готов снять ограничения на поставку деминерализованной молочной сыворотки с двух предприятий. Это ОАО «Савушкин продукт» и одноименный филиал организации. Ведомство направило соответствующие документы для согласования в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Напомним, Россельхознадзор запретил поставку белорусских шампиньонов в июле. Причина – среди поставляемых упаковок грибов сотрудники ведомства обнаружили упаковки с маркировкой о производстве шампиньонов в Польше. При этом у продукции был официальный белорусский сертификат. Россия попросила Беларусь провести расследование по данному факту.

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