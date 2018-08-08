Минфин разместил ОФЗ двух выпусков на сумму 13,1 млрд рублей С доходностью 7,98% и 7,75% годовых

Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа с переменным и постоянным доходом на сумму 13,1 млрд рублей. Об этом в ведомстве сообщили в среду.

Министерство выставило ОФЗ с постоянным доходом выпуска 26223 на сумму 11 млрд рублей и ОФЗ с переменным доходом выпуска 29012 на сумму 2 млрд рублей. Спрос на аукционе облигаций первого выпуска с доходностью 7,98% годовых достиг 26,4 млрд рублей, а спрос ОФЗ-ПК со средней доходностью 7,75% годовых достиг 8 млрд рублей.

Напомним, в начале года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил увеличить объем облигаций федерального займа для физлиц до 100 млрд рублей. Также Медведев призвал распространять практику ОФЗ в российских регионах. По его словам, подобный опыт уже существует в десяти регионах РФ.