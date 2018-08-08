Все новости

08.08.18 / 18:56 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин разместил ОФЗ двух выпусков на сумму 13,1 млрд рублей

С доходностью 7,98% и 7,75% годовых

Коллаж АБН

Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа с переменным и постоянным доходом на сумму 13,1 млрд рублей. Об этом в ведомстве сообщили в среду.  

Министерство выставило ОФЗ с постоянным доходом выпуска 26223 на сумму 11 млрд рублей и ОФЗ с переменным доходом выпуска 29012 на сумму 2 млрд рублей. Спрос на аукционе облигаций первого выпуска с доходностью 7,98% годовых достиг 26,4 млрд рублей, а спрос ОФЗ-ПК со средней             доходностью 7,75% годовых достиг 8 млрд рублей.

Напомним, в начале года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил увеличить объем облигаций федерального займа для физлиц до 100 млрд рублей. Также Медведев призвал распространять практику ОФЗ в российских регионах. По его словам, подобный опыт уже существует в десяти регионах РФ.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.