В Петербурге выберут самые уютные и креативные сады Для садов, скверов, парков, бульваров площадью от 1,5 га

В Петербурге объявили конкурс на лучший сад – «Парад садов». Об этом в среду сообщили в комитете по благоустройству города.

Судьи будут оценивать сады в нескольких номинациях. Это «Сад для всех» — в ней будут представлены парки и скверы, приспособленные для горожан, передвигающихся на колясках, обладающие безбарьерным доступом и специальным оборудованием для детей с ограниченными возможностями. Также есть номинация «Сад цветов» , при оценке которой особое внимание уделяют клумбам. Категория «Исторический сад» оценивает старинные парки и скверы и их соответствие требованиям КГИОП. В номинацию «Уютный сад» попадут пространства по параметру комфорта, а в номинацию «Креативный сад» — пространства с необычными решениями. Сады, в которых прошли большие ремонты, представлены в номинации «Сад плюс».

Итоги конкурса подведут в сентябре. Денежного вознаграждения за победу нет. Все работы проводят в рамках текущего содержания садов и парков.

В конкурсе «Парад садов» смогут принять участие сады, скверы, парки, бульвары площадью от 1,5 га. Судьи оценивают цветочное оформление объектов, состояние деревьев, кустарников, газонов, садовой мебели, состояние дорожек и тропинок, качество ухода за газонами. Лучшими в прошлом году признали сквер на Манежной площади, сквер ЛМЗ на Среднеохтинском проспекте, сад на пересечении проспекта Просвещения и улицы Ольги Форш, сквер на Московском проспекте (от дома 179), а также парк на пересечении Петербургского и Пулковского шоссе.