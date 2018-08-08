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08.08.18 / 16:16 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге восстановили доступ к оплате парковок через смс-сообщения

Спустя 17 часов

Фото АБН

В Петербурге восстановили доступ к оплате парковок через смс-сообщения. Об этом в среду сообщили в ГКУ «Городской центр управления парковками».

Технические неполадки устранены, сообщили в организации. По данным компании, сервис заработал с 12:20 по московскому времени. Таким образом, он не работал в течение 17 часов.

Напомним, сервис оплаты парковок через смс сломался накануне около 19:00. Номер 2722 перестал работать. При этом оплата парковок была возможна через паркоматы и мобильное приложение.

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