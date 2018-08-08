В Петербурге восстановили доступ к оплате парковок через смс-сообщения Спустя 17 часов

В Петербурге восстановили доступ к оплате парковок через смс-сообщения. Об этом в среду сообщили в ГКУ «Городской центр управления парковками».

Технические неполадки устранены, сообщили в организации. По данным компании, сервис заработал с 12:20 по московскому времени. Таким образом, он не работал в течение 17 часов.

Напомним, сервис оплаты парковок через смс сломался накануне около 19:00. Номер 2722 перестал работать. При этом оплата парковок была возможна через паркоматы и мобильное приложение.