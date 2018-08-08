Саудовский принц купил 2,3% акций Snapchat за $250 млн Придерживаясь стратегии по инвестированию в новые технологии

Принц Саудовской Аравии аль-Валид бен Талал купил 2,3% акций Snapсhat за $250 млн. Об этом он во вторник сообщил в социальных сетях.

Аль-Валид бен Талал пояснил, что покупка акций компании является продолжением стратегии по инвестированию в новые технологии. Ранее принц инвестировал и в другие технологические проекты, в частности, в Twitter и китайскую торговую площадку JD.com.

Отметим, социальная сеть Snapchat подразумевает обмен сообщениями с прикрепленными фото или видео, которые доступны получателю лишь в течение короткого времени. Приложение выпустили в 2011 году. В мае 2017 года Snapchat насчитывал около 166 млн активных пользователей ежедневно.