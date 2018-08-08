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08.08.18 / 11:39 Банки / Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

СЗ банк Сбербанка поддержал проект по 3D-моделированию маршрута «Серебряное ожерелье России»

В него войдут более десятка моделей

Северо-Западный банк СбербанкаСеверо-Западный банк Сбербанка вместе с cообществом питерских блогеров запустил проект по трехмерному моделированию маршрута «Серебряное ожерелье России». Об этом в кредитно-финансовой организации сообщили в среду.

По итогам тура блогеров будет разработано более десятка 3D-моделей ключевых достопримечательностей Северо-Запада. Первая экспедиция пройдет с 9 по 11 августа 2018 года в Карелии. Блогеры посетят архитектурный ансамбль деревянного зодчества на острове Кижи. В Сбербанке обещают, что уже в этом году он будет воплощен в 3D-форму.

Напомним, «Серебряное ожерелье» – туристический проект Северо-Западного региона, аналог «Золотого кольца» России. «Серебряное ожерелье» объединяет самые исторически значимые области и города, включая Петербург, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую области, Республику Карелия, Республику Коми и Ненецкий автономный округ.

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