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08.08.18 / 16:28 Новости / Россия и мир

В офисе белорусского портала Tut.by второй день проходят обыски

По делу о незаконном доступе к информации ИА «БелТА»

В редакции белорусского информационного портала Tut.by второй день продолжаются обыски. Об этом издание сообщает в среду.

Накануне сотрудники правоохранительных органов допросили главного редактора сайта Марину Золотову, а также несколько редакторов разделов портала. Двое из них вместе с Золотовой были задержаны на трое суток. В СК сообщили, что причиной задержания стало дело о неправомерном доступе к информации государственного ИА «БелТА». По этому делу также задержали журналистку ИА «БелаПАН» Татьяну Коровенкову.

Отметим, «БелТА» — крупнейшее государственное информационное агентство в республике Беларусь. Издание предоставляет платную услугу подписки на информацию, которая еще не опубликована в публичной ленте. По словам директора «БелТА» Ирины Акулович, журналисты незаконно получили доступ к информации, подключаясь к скрытой ленте под чужими паролями.

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