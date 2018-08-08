ГАТИ потребовала остановить ремонт Вантового моста До окончания ремонта на Володарском мосту

Государственная административно-техническая инспекция потребовала от ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приостановить ремонт Большого Обуховского (Вантового) моста. Сообщение ГАТИ появилось в среду.

В инспекции заявили, что ФКУ Упрдор «Северо-Запад» нарушил сроки по ремонту Вантового моста. В результате работы придется приостановить до окончания работ на Володарском мосту. Также на Большом Обуховском мосту нужно обеспечить свободный проезд, отмечают в ГАТИ.

В ведомстве отметили, что сроки ремонта Володарского моста согласовывались с учетом окончания ремонта Вантового моста. Его должны были открыть 6 августа.

Однако ранее ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщил, что из-за ремонта деформационного шва ограничит движение по этому мосту до октября. В период с 11 августа по 4 сентября 2018 года будет организовано перекрытие полосы безопасности, первой и второй полос движения, а с 5 сентября по 1 октября 2018 года перекрытие третьей и четвёртой полос, отмечали в организации. При этом изначально в конце июля ФКУ Упрдор «Северо-Запад» вводил ограничения сроком до 6 августа для устранения колейности. В начале августа по той же причине ограничения продлили до 12 августа. Ремонт Володарского моста запланирован до 26 августа.