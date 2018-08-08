Власти Саудовской Аравии распродадут канадские активы Ранее королевство вложило в канадские активы около $100 млрд

Центральный банк Саудовской Аравии поручил компаниям, которые управляют государственными активами за рубежом, избавиться от канадских акций и ценных бумаг. Об этом в среду сообщает Financial Times.

В общей сложности Саудовская Аравия вложила в активы Канады около $100 млрд. Такие меры саудовские власти решили принять в ответ на протест Канады по поводу задержаний защитников прав женщин в стране. Также, в качестве предостережения других стран от вмешательства в суверенные дела королевства, Саудовская Аравия заявила об остановке закупок зерна из Канады и высылке канадского посла из страны.

Добавим, ранее принц Саудовской Аравии аль-Валид бен Талал купил 2,3% акций социальной сети Snapchat. Сумма инвестиций составила $250 млн. По словам принца, покупка акций входит в стратегию по инвестированию высокотехнологических проектов. Ранее он также вложил средства в такие сервисы, как Twitter и JD.com.