Правительство выделило на поддержку производства пассажирских вагонов 2,1 млрд рублей Из резервного фонда

Правительство выделило на поддержку производства пассажирских вагонов 2,1 млрд рублей. Распоряжение опубликовано на сайте ведомства в среду.

Деньги выделили из резервного фонда правительства. В пояснительной записке к документу сообщается, что средства позволят построить не менее 1 тыс. пассажирских вагонов до 2022 года. Кроме этого, субсидии будут способствовать загрузке производственных мощностей и сохранению рабочих мест в области транспортного машиностроения.

Отметим, в июле РЖД заявили, что работают над проектами вагонов нового поколения. Это относится как к плацкартным, так и к купейным вагонам. Директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов заявил, что замена старых вагонов на инновационные произойдет в течение трех лет. При этом, стоимость билетов останется прежней.