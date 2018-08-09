Доходы от речного туризма в Ленобласти направят на реставрацию памятников Что, в свою очередь, приведет к привлечению большего числа туристов

Все доходы, поступающие в бюджет Ленобласти от речного туризма в регионе, будут направлять на реставрацию исторических памятников. Об этом в четверг заявил губернатор области Александр Дрозденко.

По его словам, такое решение принесет региону двойной положительный эффект. Реставрация памятников привлечет туристов, а доходы от туризма пойдут на восстановление достопримечательностей.

Отметим, Дрозденко также заявил, что регион ставит перед собой задачу стать лидером речного туризма в России. Он сообщил об этом на церемонии закладки третьего в регионе причала для речных лайнеров. Его создадут для посетителей крепости Орешек. В прошлом году причал открыли в Старой Ладоге, которая примет в этом году около 10 тыс. туристов. В причальную инфраструктуру планируют вложить 1 млрд рублей в течение пяти лет.