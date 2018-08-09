ФАС разрешила «М.Видео» купить российский Media Markt Ограничения конкуренции не будет

Федеральная антимонопольная служба разрешила «М.Видео» купить российский Media Markt. Об этом в ведомстве сообщили в четверг.

Сделка не приведет к ограничению конкуренции, передает «Интерфакс» мнение ФАС. В ведомстве отметили, что сделка привлечет новые инвестиции в отрасль и будет способствовать развитию сети.

Напомним, в конце июля заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский сообщил, что сделку могут одобрить в ближайшее время. Согласно договоренностям компаний, владелец Media Markt холдинг Media-Saturn получает долю в «М.Видео». Она составляет 15%. За это Media-Saturn платит 258 млн евро и передает российскую сеть Media Markt.