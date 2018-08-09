ФРП кредитует две компании Петербурга на 178 млн рублей ООО «Кулон» и «Фармакор продакшн»

Фонд развития промышленности выдаст займы двум петербургским компаниям на сумму 178 млн рублей. Об этом в четверг сообщает «Коммерсантъ-СПб» со ссылкой на ФРП.

Средства выделят на комплектующие для электроники, инструменты и маркировку. ООО «Кулон» получит 128 млн рублей. Еще 50 млн рублей получит компания «Фармакор продакшн» по программе маркировки лекарств.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд развития промышленности Петербурга кредитует «ИТ-Ресурс» на 60 млн рублей. Предполагается, что эти средства компания сможет направить на создание автоматизированного производства комплектующих для бытовой техники и автокомпонентов.