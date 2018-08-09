Все новости

09.08.18 / 18:42 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

ФРП кредитует две компании Петербурга на 178 млн рублей

ООО «Кулон» и «Фармакор продакшн»

Фонд развития промышленности выдаст займы двум петербургским компаниям на сумму 178 млн рублей. Об этом в четверг сообщает «Коммерсантъ-СПб» со ссылкой на ФРП.

Средства выделят на комплектующие для электроники, инструменты и маркировку. ООО «Кулон» получит 128 млн рублей. Еще 50 млн рублей получит компания «Фармакор продакшн» по программе маркировки лекарств.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд развития промышленности Петербурга кредитует «ИТ-Ресурс» на 60 млн рублей. Предполагается, что эти средства компания сможет направить на создание автоматизированного производства комплектующих для бытовой техники и автокомпонентов.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.