Горсуд Петербурга отменил закрытие ТЦ «Питерлэнд»

Городской суд Петербурга отменил решение Приморского суда, по которому на прошлой неделе приостановил деятельность торговый центр «Питерлэнд». Об этом в четверг сообщили в суде.
Горсуд рассматривал апелляцию торгового центра на решение Приморского суда Петербурга. В результате торговый центр обещают открыть вечером в четверг. В группе «Лахта Онлайн» «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что «Питерлэнд» открыт с 15:00 четверга.
Напомним, неделю назад очевидцы сообщили, что торговый центр закрыт. Вход охраняли сотрудники службы судебных приставов. Как пояснили в самом «Питерлэнде», торговый центр закрыли по требованию МЧС. После трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» пожарное ведомство провело проверку, обнаружило нарушения и дала срок на исправление до, однако позже инспектор составил протокол о правонарушении и подал в суд.
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