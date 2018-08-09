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09.08.18 / 15:56 Новости / Петербург и Ленобласть

Горсуд Петербурга отменил закрытие ТЦ «Питерлэнд»

Неделю назад он приостановил деятельность по инициативе МЧС

Фото vk.com/lahta_spb

Городской суд Петербурга отменил решение Приморского суда, по которому на прошлой неделе приостановил деятельность торговый центр «Питерлэнд». Об этом в четверг сообщили в суде.

Горсуд рассматривал апелляцию торгового центра на решение Приморского суда Петербурга. В результате торговый центр обещают открыть вечером в четверг. В группе «Лахта Онлайн» «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что «Питерлэнд» открыт с 15:00 четверга.

Напомним, неделю назад очевидцы сообщили, что торговый центр закрыт. Вход охраняли сотрудники службы судебных приставов. Как пояснили в самом «Питерлэнде», торговый центр закрыли по требованию МЧС. После трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» пожарное ведомство провело проверку, обнаружило нарушения и дала срок на исправление до, однако позже инспектор составил протокол о правонарушении и подал в суд.

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