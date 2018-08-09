Горсуд Петербурга отменил закрытие ТЦ «Питерлэнд» Неделю назад он приостановил деятельность по инициативе МЧС

Городской суд Петербурга отменил решение Приморского суда, по которому на прошлой неделе приостановил деятельность торговый центр «Питерлэнд». Об этом в четверг сообщили в суде.

Горсуд рассматривал апелляцию торгового центра на решение Приморского суда Петербурга. В результате торговый центр обещают открыть вечером в четверг. В группе «Лахта Онлайн» «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что «Питерлэнд» открыт с 15:00 четверга.

Напомним, неделю назад очевидцы сообщили, что торговый центр закрыт. Вход охраняли сотрудники службы судебных приставов. Как пояснили в самом «Питерлэнде», торговый центр закрыли по требованию МЧС. После трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» пожарное ведомство провело проверку, обнаружило нарушения и дала срок на исправление до, однако позже инспектор составил протокол о правонарушении и подал в суд.