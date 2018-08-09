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09.08.18 / 15:16 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Изготовителя взрывчатки для взрыва в Петербурге приговорили к пяти годам колонии

И к штрафу в 100 тыс. рублей

фото: объединенная пресс-служба судов

Московский окружной военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы Евгения Ефимова, обвиняемого в изготовлении взрывчатки для подрыва в Казанском соборе. Об этом в четверг сообщает объединенная пресс-служба судов.

Также ему присудили выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. Ефимов вину признал.

Отметим, взрыв в Казанском соборе планировали совершить 17 декабря прошлого года. Однако 14 декабря Ефимов был задержан сотрудниками ФСБ. Вместе с ним задержали четверых соучастников готовящегося преступления. Двое из них ранее были приговорены к 2,5 и 2 годам  лишения свободы, а также к штрафам в 50 тыс. рублей.

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