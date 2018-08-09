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09.08.18 / 15:05 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Клуб болельщиков в Петербурге в дни ЧМ продал 5 тыс. «больших» Забивак

А после матча с Испанией выросли продажи кокошников

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В магазинах Клуба болельщиков сборной России в дни проведения Чемпионата мира по футболу было продана более 5 тыс. фигурок Забиваки высотой 21 см и 16 см. Об этом в четверг рассказал президент клуба болельщиков сборной России Эдуард Латыпов, передает корреспондент АБН.

Кроме того, магазины реализовали более 4 тыс. кожаных мячей наподобие того, что подарил президент России Владимир Путин президенту США Дональду Трампу. Продано 2,5 тыс. авторучек с хохломской росписью. Также существенно возросли продажи кокошников — после матча с Испанией.

Отметим, ранее глава комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев рассказал, что во время чемпионата в городе не нарушались правила продажи алкоголя. Всего за месяц мундиаля Петербург посетили 700 тыс. туристов. Чемпионат прошел с 14 июня по 15 июля. Стадион «Санкт-Петербург» принял семь матчей.

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