Прокуратура Петербурга сообщила о нелегальном проведении корпоративов в Ботаническом институте Для 20 компаний

Прокуратура Петербурга сообщила о нелегальном проведении корпоративов в Ботаническом институте. Соответствующее заявление ведомство сделало в четверг.

По данным прокуратуры, один из сотрудников Ботанического института им. Комарова РАН незаконно организовывал мероприятия для корпоративных организаций в здании института. Всего он провел мероприятия для 20 организаций на общую сумму в 5 млн рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. Там должны решить вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о причинении имущественного ущерба.

Добавим, ранее прокуратура Петербурга помогла пенсионерке в деле против туроператора «Матрешка тур». Ведомство способствовало взысканию с компании 660 тыс. рублей. Пенсионерка оплатила путевку, которая не состоялась. Ранее туроператор сообщил о прекращении работы.