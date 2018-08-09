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09.08.18 / 20:51 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Прокуратура Петербурга сообщила о нелегальном проведении корпоративов в Ботаническом институте

Для 20 компаний

Фото АБН

Прокуратура Петербурга сообщила о нелегальном проведении корпоративов в Ботаническом институте. Соответствующее заявление ведомство сделало в четверг.

По данным прокуратуры, один из сотрудников Ботанического института им. Комарова РАН незаконно организовывал мероприятия для корпоративных организаций в здании института. Всего он провел мероприятия для 20 организаций на общую сумму в 5 млн рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. Там должны решить вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о причинении имущественного ущерба.

Добавим, ранее прокуратура Петербурга помогла пенсионерке в деле против туроператора «Матрешка тур». Ведомство способствовало взысканию с компании 660 тыс. рублей. Пенсионерка оплатила путевку, которая не состоялась. Ранее туроператор сообщил о прекращении работы.

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