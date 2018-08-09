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09.08.18 / 19:34 Новости / Россия и мир / Экономика

Реальный эффективный курс рубля в июле вырос на 1%

С начала года – на 4%

турция рубль

Коллаж АБН

Реальный эффективный курс рубля в июле вырос на 1% по сравнению с маем. Об этом в четверг сообщил Центробанк.

Реальный эффективный курс рубля к доллару США снизился на 0,1% в июле, к евро – не изменился. При этом, с начала года показатель стал меньше на 4%. К доллару – на 6,8%, к евро – на 4,5%.

Отметим, накануне США заявили о планах ввести новые санкции против России. На этом фоне курс рубля начал снижаться. В четверг Центробанк установил курсы валют на пятницу. Они выросли на 3 рубля.

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