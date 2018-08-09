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09.08.18 / 15:12 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Федерации рестораторов призывают сделать улицу Рубинштейна пешеходной

Рестораторы смогут снабжать свои заведения через прилегающие переулки

Фото АБН

Улице Рубинштейна в Петербурге необходимо законодательно дать особый статус и сделать ее пешеходной. Оби этом АБН в четверг заявил президент Федерации рестораторов и отельеров Петербурга Леонид Гарбар.

По его словам, улица Рубинштейна — это уникальный объект, аналогов которому в городе нет. Улицу нужно сделать пешеходной, а жизнь на ней регулировать отдельными нормами. «Возможно, даже создать отдельный муниципалитет или управление улицей», — сказал Гарбар.

Он считает, что рестораторы не должны нести ответственности за правонарушения и преступления, которые совершаются на улице Рубинштейна. «Они виноваты только в том, что сделали хорошие рестораны», — считает Гарбар.

При этом он не видит проблемы, если улица Рубинштейна станет пешеходной. Рестораторы смогут снабжать свои заведения через прилегающие переулки (Графский, Щербаков) или возить грузы на тележках.

Ранее глава Центрального района Андрей Хлутков сообщил, что пешеходная зона улицы Рубинштейна будет увеличена. Тогда же чиновник пояснил, что полностью пешеходной улицу Рубинштейна пока что делать не планируют. Речь идет только о сужении проезжей части.

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