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09.08.18 / 20:25 Новости / Россия и мир / Экономика

Сбербанк заинтересовался правами на кредит «Шереметьево» от ВЭБа

Точная сумма неизвестна

Аэропорт «Шереметьево»

Фото: alter-tour.ru

Сбербанк заинтересовался правами на кредит аэропорта «Шереметьево» от «Внешэкономбанка». Об этом в четверг сообщил глава ВЭБа Игорь Шувалов.

Вопрос переуступки прав обсуждался на заседании совета наблюдателей, передает «Интерфакс» слова Шувалова. Он отметил, что ВЭБ взял на себя обязательства во время высокого риска. В настоящий момент терминал D работаем и «Внешэкономбанк» выполнил свою функцию института развития, заявил Шувалов. По его словам, выкупом заинтересовался Сбербанк. Глава банка не назвал сумму кредита.

Отметим, строительство терминала D финансировали ВЭБ и ВТБ. Общая сумма кредита составила $1,1 млрд. Из них заемщик АО «МАШ» брал у «Внешэкономбанка» $947 млн. В начале 2016 года сумма займа у ВЭБа выросла до $551 млн.

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