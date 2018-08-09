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09.08.18 / 10:42 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Сбербанк вместе с Visa выпустил премиальную бизнес-карту

Visa Platinum Business

сбербанк онлайнСбербанк вместе с платежной системой Visa выпустил новую премиальную бизнес-карту. Об этом в банке сообщили в четверг.

Держателям бизнес-карты Visa Platinum Business доступны бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов с использованием технологии Lounge Key, премиальное страхование выезжающих за рубеж. При оплате бизнес-картой предоставляются скидки в такси бизнес-класса и в ресторанах класса премиум, а также скидки на размещение в отелях, аренду автомобилей и упаковку багажа.

Кроме того, по карте можно проводить любые операции в режиме 24/7 со счета компании, расчеты в торговых точках и в интернете, а также осуществлять онлайн-управление картой и другими бизнес-картами для предприятия.

Ранее в Сбербанке подсчитали, что во время чемпионата мира по футболу в России иностранные болельщики потратили в два раза больше денег, чем во время Кубка конфедераций в прошлом году. Расходы иностранцев в 2018 году оценили в $1,5 млрд. В лидерах по банковскому обслуживанию оказались США, Китай и Мексика. Самыми популярными статьями расходов стали отели, рестораны и перелеты.

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Реплики

  1. Егор 10.08.2018 at 11:18 - Reply

    У премиальных клиентов должны быть особые привилегии по картам. Такая карта будет им незаменимым помощником в любом месте и в любое время.

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