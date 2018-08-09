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09.08.18 / 20:05 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В системе платежей метро Петербурга произошел сбой

Пассажиры не могут купить жетоны

Фото АБН

В системе платежей метрополитена Петербурга произошел сбой. Об этом в четверг сообщили очевидцы.

Пассажиры метро не могли купить жетоны и карточки как в кассах, так и в аппаратах. Причина – сбой в работе системы. Кассир на одной из станций заявила, что проблемы на всех станциях метро. Очевидцы сообщили, что на станциях «Дыбенко» и «Фрунзенская» таких проблем нет.


Добавим, ранее на станции метро «Беговая» закрыли траволаторы. Их будут ремонтировать в течение месяца. «Метрострой» заявил, что это профилактическое мероприятие. Напомним, станцию «Беговая» открыли в мае текущего года.

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