В системе платежей метро Петербурга произошел сбой Пассажиры не могут купить жетоны

В системе платежей метрополитена Петербурга произошел сбой. Об этом в четверг сообщили очевидцы.

Пассажиры метро не могли купить жетоны и карточки как в кассах, так и в аппаратах. Причина – сбой в работе системы. Кассир на одной из станций заявила, что проблемы на всех станциях метро. Очевидцы сообщили, что на станциях «Дыбенко» и «Фрунзенская» таких проблем нет.





Добавим, ранее на станции метро «Беговая» закрыли траволаторы. Их будут ремонтировать в течение месяца. «Метрострой» заявил, что это профилактическое мероприятие. Напомним, станцию «Беговая» открыли в мае текущего года.