Силуанов: При необходимости правительство и ЦБ применят инструменты для обеспечения финбезопансости Заявление он сделал на фоне падения рубля и российских индексов

При необходимости Центробанк и российское правительство будут использовать в рамках действующего законодательства инструменты для обеспечения финансовой безопасности. С таким заявлением в четверг перед журналистами выступил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов.

Силуанов подчеркнул, что применение таких инструментов возможно уже в текущем году. В настоящий момент правительство и ЦБ осуществляют мониторинг ситуации, пишет ТАСС. По словам Силуанова, волатильность на рынках связана с санкционной риторикой США и нестабильностью рынков развивающихся стран.

Отметим, ранее стало известно, что США собираются ввести санкции из-за «дела Скрипалей». Америка собирается заблокировать счета российских банков с госучастием. На этом фоне курс доллара подскочил до 66 рублей, евро – до 77 рублей. Индекс РТС открыл день с падением в 3%, потом отыгрался на 1%.