Смольный: Обеспечить покой на Рубинштейна должны прежде всего рестораторы «После 23 часов вечера должно быть тихо»

Обеспечить тишину и покой жителей улицы Рубинштейна должны прежде всего владельцы ресторанов. Об этом в четверг заявил глава комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Эльгиз Качаев, передает корреспондент АБН.

«Рестораторы хорошо работают, улица получила практически международную известность, люди целенаправленно едут в Петербург, чтобы там побывать. Но, конечно, там живут люди, и люди разных возрастов. Что нужно сделать? Надо, чтобы предприятия общепита не нарушали временной режим. После 23 часов вечера должно быть тихо. И их (рестораторов — АБН) служба безопасности должна обратить внимание, как себя ведут те люди, которые вышли покурить», — сказал Качаев, подчеркнув, что «на всех полиции не хватит».

Он считает, что если соблюдать те ограничения, которые есть сейчас, ситуация на Рубинштейна уже станет значительно лучше.

«Нужно найти золотую середину: рестораторы должны понять петербуржцев и пойти им на встречу, потому что рестораторы сами где-то живут и возмущаются, если кто-то где-то шумит», — добавил Качаев.

Напомним, два месяца назад депутат ЗакСобрания Борис Вишневский предложил властям создать специальную комиссию в связи с проблемами улицы Рубинштейна. По мнению депутата, в дни Чемпионата мира жизнь владельцев квартир на этой ресторанной улицы существенно осложнилась.