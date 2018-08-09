Все новости

09.08.18 / 14:52 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный: Обеспечить покой на Рубинштейна должны прежде всего рестораторы

«После 23 часов вечера должно быть тихо»

Обеспечить тишину и покой жителей улицы Рубинштейна должны прежде всего владельцы ресторанов. Об этом в четверг заявил глава комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Эльгиз Качаев, передает корреспондент АБН.

«Рестораторы хорошо работают, улица получила практически международную известность, люди целенаправленно едут в Петербург, чтобы там побывать. Но, конечно, там живут люди, и люди разных возрастов. Что нужно сделать? Надо, чтобы предприятия общепита не нарушали временной режим. После 23 часов вечера должно быть тихо. И их (рестораторов — АБН) служба безопасности должна обратить внимание, как себя ведут те люди, которые вышли покурить», — сказал Качаев, подчеркнув, что «на всех полиции не хватит».

Он считает, что если соблюдать те ограничения, которые есть сейчас, ситуация на Рубинштейна уже станет значительно лучше.

«Нужно найти золотую середину: рестораторы должны понять петербуржцев и пойти им на встречу, потому что рестораторы сами где-то живут и возмущаются, если кто-то где-то шумит», — добавил Качаев.

Напомним, два месяца назад депутат ЗакСобрания Борис Вишневский предложил властям создать специальную комиссию в связи с проблемами улицы Рубинштейна. По мнению депутата, в дни Чемпионата мира жизнь владельцев квартир на этой ресторанной улицы существенно осложнилась.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,158 seconds.