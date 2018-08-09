Суд арестовал гендиректора «Ленспецстроя» За присвоение денег дольщиков

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал генерального директора «Ленспецстроя» Дмитрия Астафьева. Суд принял решение в четверг.

Его подозревают в мошенничестве со средствами более 1 тыс. дольщиков, передает ТАСС. Астафьева должны отправить в СИЗО-4.

Отметим, по версии следствия, Астафьев присвоил деньги дольщиков. Он сотрудничал с неустановленными лицами. Организация на полученные деньги обещала построить жилые дома во Всеволожском района Ленинградской области. Сумма ущерба – 490 млн рублей.