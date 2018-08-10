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10.08.18 / 10:55 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге проверили 69 станций метро из-за сообщения о бомбе

О бомбе сообщил пьяный мужчина

Фото: ru.wikipedia.org

В Петербурге после сообщения о заминировании проверили все 69 станций метро. Об этом в пятницу сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что о бомбе сообщил пьяный мужчина. Около десяти утра от него поступил звонок с предупреждением о том, что метро заминируют через три часа. Конкретную станцию он не назвал, поэтому сотрудники проверили все станции и ничего не обнаружили.

Напомним, в начале августа боксер и депутат Госдумы Николай Валуев сообщил об электронном письме с предупреждением о взрыве в Петербурге. В нем сообщалось о том, что в ТЦ «Галерея» готовится теракт, при этом дата не указывалась. Валуев передал сообщение правоохранительным органам. ТЦ осмотрели и также ничего не нашли.

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