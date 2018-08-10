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10.08.18 / 20:15 Новости / Россия и мир / Экономика

Белоусов пояснил идею об изъятии сверхприбыли с предприятий

Это не для выполнения майских указов

Помощник президента по вопросам экономики Андрей Белоусов пояснил идею об изъятии сверхприбыли с предприятий. Заявление он сделал в пятницу.

Основная цель предложения – равномерное распределение налоговой нагрузки, передают «Ведомости» слова Белоусова. Это требуется не для выполнения майских указов, уточнил помощник президента. По его мнению, для этого требуется создать специальный механизм. Он должен быть привязан к трем факторам: ослаблению курса рубля, инвестициями компаний в собственное производство и изменением конъюнктуры.

Напомним, ранее Белоусов предложил изъять у некоторых предприятий сверхдоходы. Предложенная сумма изъятия – 513,7 млрд рублей. В список компаний попало 14 предприятий. Вице-премьер Антон Силуанов заявил, что правительство такие меры не рассматривает.

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