Все новости

10.08.18 / 14:06 Новости / Россия и мир / Экономика

Россия восстановила добычу нефти в июле до уровня октября 2016 года

Она составила 11,6 млн баррелей в сутки

Коллаж АБН

Россия восстановила добычу нефти в июле до уровня октября 2016 года. Об этом собщается в докладе Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованного в пятницу.

В прошлом месяце Россия добыла 11,6 млн баррелей в сутки. Это больше июньского показателя на 150 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, в октябре 2016 года ОПЕК и не входящие в организацию нефтедобывающие страны договорились о снижении добычи нефти. Россия должна была сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки. Тогда страна добывала 11,247 млн баррелей в сутки, по данным Минэнерго. МЭА берет за базовый показатель 11,59 млн баррелей в сутки.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.