Россия восстановила добычу нефти в июле до уровня октября 2016 года Она составила 11,6 млн баррелей в сутки

Россия восстановила добычу нефти в июле до уровня октября 2016 года. Об этом собщается в докладе Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованного в пятницу.

В прошлом месяце Россия добыла 11,6 млн баррелей в сутки. Это больше июньского показателя на 150 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, в октябре 2016 года ОПЕК и не входящие в организацию нефтедобывающие страны договорились о снижении добычи нефти. Россия должна была сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки. Тогда страна добывала 11,247 млн баррелей в сутки, по данным Минэнерго. МЭА берет за базовый показатель 11,59 млн баррелей в сутки.